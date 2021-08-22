وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: الأزمات المقبلة ستكون في العراق ومنطقة الساحل

2021/08/22 | 13:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادخلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، السبت 21 آب 2021، حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن “مأساة” تحدث في أفغانستان ويجب أن تدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم بقدرة تدخل عسكري لمواجهة الأزمات المقبلة التي تهدد العراق ومنطقة الساحل.وأجبر سقوط الحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على كابول قبل انسحاب آخر الجنود الأميركيين …

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