فيديو| الإعدام شنقًا حتى الموت لـ

2021/08/22 | 13:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، الأحد، حكمًا بإعدام قاتل مدير البلدية عبير سليم بعد إدانته بالحادثة.

وقال مصدر قضائي لـ "الترا عراق"، 22 آب/أغسطس، إنّ "محكمة جنايات باشرت محاكمة (حسين جواد عبد الأمير) المتهم بقتل مدير بلدية المحافظة عبير سليم صباح اليوم".

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وأضاف المصدر مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "المحكمة أدانت المتهم بحادثة الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد، وقضت بإعدامه شنقًا حتى الموت".

فيما قال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إنّ الحكم صدر "بعد اكتمال كافة الاجراءات القانونية واعتراف المدان بجريمة قتل مدير بلدية كربلاء في الثاني عشر من شهر آب/أغسطس، عندما كان الأخير يؤدي واجبهرسمي يإزالة التجاوزات على أملاك الدولة في محافظة كربلاء".

وأظهرت مشاهد تابعها "الترا عراق" لحظة اقتياد المدان إلى خارج المحكمة إثر نطق حكم الإعدام من قبل عناصر الأمن.

وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، إصدار حكم بالسجن لمدة 12 عامًا بحق تسعة من الضباط ومنتسبي الشرطة بتهمة التخاذل عن أداء الواجب أثناء مرافقة مدير بلدية كربلاء عبير سليم قبل أيام.

وذكرت الوزارة في بيان، 18 آب/أغسطس، أنّ "محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ الثامن عشر من آب بحق ضابط وتسعة منتسبين من مديرية شرطة محافظة كربلاء بالسجن 12 عامًا والطرد من الخدمة في قوى الأمن الداخلي، وفقًا للقوانين النافذة".

وأضاف البيان، أنّ الحكم جاء "على خلفية تخاذل المنسوبين آنفًا في القيام بواجبهم في تأمين الحماية اللازمة للمهندس عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء أثناء حملة لرفع التجاوزات في المحافظة".

وأشار البيان، إلى أنّ "وزير الداخلية عثمان الغانمي كان قد أمر بتوقيف المفرزة المرافقة للشهيد الخفاجي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لتقصيرهم الواضح في واجبهم في وقت يبذل رجال الداخلية الأبطال دماءهم الزاكيات في سبيل أمن واستقرار العراق وسيادة القانون".

وتابع البيان، أنّ "الوزير اعتبر المدانين نموذجًا سيئًا، ويجب العمل الجاد على تطهير المؤسسة الأمنية من أمثالهم في سبيل الارتقاء بالأمن والأمان في بلدنا".

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