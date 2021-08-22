الشيخ حمودي يدعو الحكومة لتجهيز لبنان بالنفط العراقي المدعوم أسوة بغيرها

2021/08/22 | 13:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الاحد، الحكومة العراقية الى تجهيز لبنان بالنفط العراقي المدعوم سعريا أسوة بغيرها من الدول الشقيقة التي يدعمها العراق، مؤكدا “أن لبنان أولى من غيرها بالدعم في ظل ظروفها الصعبة”.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، أن “ماتواجهه لبنان هو مؤامرة […]

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