خديجة جنكيز تعلق على موعد انتخابات مجلس الشورى في قطر: تاريخ معبر صراحة

2021/08/22 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الباحثة التركية خديجة جنكيز على إعلان قطر عن تحديد 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدا لأول انتخابات لمجلس الشورى القطري، مشيرة إلى أن الموعد يتزامن مع ذكرى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر عام 2018.

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