محكمة استئناف صلاح الدين تصدر قراراً بمنع هذه الفئة من مراجعتها

2021/08/22 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت محكمة إستئناف صلاح الدين الإتحادية ، قراراً بمنعِ دخولِ مراجعيها إلا الذين قد لحقوا ضدَّ فيروس كورونا وعليهم إبراز الكارت الخاص باللقاح .

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