شرطة النجف تعلق على الفيديو المتداول بشأن شجار حي القدس

2021/08/22 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

علقت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الأحد، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل بشأن مشاجرة حي القدس.

وذكر إعلام المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت تود أن توضح للمواطنين في المحافظة أن الفيديو الذي تناولته بعض مواقع التوصل الاجتماعي لا صحة للكلام الذي ورد فيه حول وجود عصابة اقتحمت المكان وهذا الكلام كاذب".

وأضاف البيان، أن "الحقيقة أن دعوى قضائية سجلت في مركز الشرطة الخاص بالمنطقة حول وجود مشاجرة بين طرفين معروفين ادت إلى إطلاق النار فيما بينهم مما سببت ضررا لممتلكات المواطنين ومركباتهم وتم القاء القبض على عدد من مطلقي العيارات النارية ولا تزال التحقيقات جارية من أجل تقديم اخرين للقضاء".

ودعا، المواطنين ووسائل الاعلام الى "عدم تناقل الأكاذيب التي تسيء لسمعة المحافظة واستقرارها الأمني والترويج لوجود عصابات واكاذيب".

وأعرب، عن شكره لـ"تعاون جميع المواطنين الكرام مع الأجهزة الأمنية ودعمهم ودورهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في مدينة الإمام علي عليه السلام".

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