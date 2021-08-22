نائب يطالب الكاظمي باجراءات رادعة ضد المجاميع المسلحة والخارجين عن القانون

2021/08/22 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب النائب عادل خميس المحلاوي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراءات رادعة ضد المجاميع المسلحة والخارجين عن القانون.وقال المحلاوي في بيان صحفي :" قبل يومين قامت مجاميع مسلحة معروفة الانتماء بخطف عدد من شباب عشيرة الجنابيين في منطقة الحامية في قضاء المسيب شمالي بابل ، جهارا نهاراً ، امام انظار القوات الامنية .وبعد ساعات عثر على جثة احدهم الشهيد سعد صباح هاشم محمد ضاحي الجنابي وعليه اثار تعذيب وطعنات سكاكين".وطالب القائد العام للقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية واتخاذ اجراءات رادعة مثيلة بالتي اتخذها بحق قتلة مدير بلدية كربلاء الشهيد عبير الخفاجي قبل ايام وكشف الجناة للرأي العام لان الدم العراقي واحد ،ولكي يثق المواطن باجراءات الدولة وتكون عملية ردع للخارجين على القانون وحفظ هيبة الدولة ".وطالب المحلاوي ايضا بتغيير بعض القيادات الامنية في محافظة بابل ، التي اثبتت فشلها في حفظ الامن خلال الاعوام الماضية ،واستبدالها باخرى كفوءة ومهنية.واشار الى :" ان المدنيين شمالي بابل يتعرضون الى عمليات قتل وتهجير وخطف منظمة من قبل مجاميع مسلحة جهارا نهارا خلال الاعوام الماضية وهي موثقة دون محاسبة القتلة الذين قاموا بتلك الجرائم "./انتهى3

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