2021/08/22 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة تمنع الموظفين والمراجعين غير الملقحين من دخول دوائرها (وثيقة) المركز الخبري الوطني.

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