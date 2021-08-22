2021/08/22 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - آمنة السلامي

أعلنت لجنة إعمار الموصل، اليوم الأحد، عن إطلاق مشاريع جديدة واسئناف المعطلة، فيما أشارت إلى تفاصيل إنشاء المجمعات السكنية في نينوى.

وقال عضو لجنة إعمار الموصل ورئيس جامعة الموصل الدكتور قصي الأحمدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال زيارته لمحافظة نينوى عقد اجتماعاً مع لجنة إعمار الموصل وتم اتخاذ قرارات كثيرة ، منها اطلاق مشاريع سكنية كبيرة عدة ، في معسكر الغزلاني بعد تحويل ملكيته من وزارة الدفاع ،إضافة الى إعادة العمل في عدد من المجمعات المعطلة بعد إطلاق التعويضات".

وأضاف أن"المدينة ستشهد انطلاق العديد من المشاريع، منها الممولة من الحكومة أو المشاريع الاستثمارية أو المشاريع التي ستبنى نتيجة اطلاق مبالغ التعويضات والمبالغ الأخرى للمدينة".

وتابع الأحمدي أن"المجمعات ستكون عمودية وأفقية والتي ستمنح على شكل مشروع استثماري وسيكون هناك توزيع لقسم من الأراضي في معسكر الغزلاني الى المستحقين وبحسب الضوابط المعتمدة"، مبيناً أن "هذه المجمعات سواء كانت الأفقية أو العمودية ستكون مفيدة لحل أزمة السكن في مدينة الموصل".

وعقد مجلس الوزراء في 17 آب الحالي، جلسته الاعتيادية في محافظة نينوى برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث أصدر المجلس 22 قراراً يخص المحافظة، غالبيتها تتعلق بإنشاء مشاريع جديدة وإعادة العمل بالمعطلة منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة إعمار الموصل تعلن إطلاق مشاريع جديدة واستئناف المعطلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة إعمار الموصل تعلن إطلاق مشاريع جديدة واستئناف المعطلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).