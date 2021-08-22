الإعصار غريس يودي بثمانية أشخاص بينهم أطفال في المكسيك

2021/08/22 | 14:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم إيغناسيو كرفاخال أودى الإعصار غريس بثمانية أشخاص على الأقل بينهم خمسة أطفال من نفس العائلة خلال اجتياحه شرق المكسيك السبت، متسببا بفيضانات وانزلاق التربة وملحقا أضرارا بالمنازل والمتاجر.ووقع الإعصار المكسيك للمرة الثانية قرب تيكولوتلا بولاية فيراكروز بقوة عاصفة … Readmore

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