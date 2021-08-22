2021/08/22 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد المسؤول تلو الآخر تستقبل محافظة نينوى، منذ أيام، على وقع “هستيريا الانتخابات” التي يعيشها العراق، وسط تساؤلات عن سبب تغافل هؤلاء المسؤولين، خلال الفترة الماضية، عن المدينة المنكوبة، وتصاعد مؤشر الزيارات إليها، مع قدوم موعد اقتراع تشرين.هذا السباق، بدأ منذ عدة أشهر، حيث زار المدينة، عدة زعماء سياسيين، وشخصيات نافذة، بداعي …

ظهرت المقالة حج المسؤولين إلى نينوى..



رقص على الجراح أم صحوة متأخرة؟ أولاً على النور نيوز.

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