إرتفاع “جنوني” لأسعار البنزين رسمياً في لبنان

2021/08/22 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت الحكومة اللبنانية رسمياً، رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 66%.وقالت المديرية العامة للنفط في لبنان، ان قرار رفع أسعار البنزين جاء استنادا إلى الموافقة الاستثنائية من جانب الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وسيترفع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 66%، ليصبح …

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