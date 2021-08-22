مسؤول حكومي يكشف آلية اختيار الفائزين ضمن مبادرة داري للاراضي السكنية

2021/08/22 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف، اليوم الأحد، آلية اختيار الفائزين في مبادرة (داري)، فيما كشف عن مشاريع جديدة ضمن المبادرة.وقال عبد اللطيف، في تصريح له، أنه “تم وضع معايير خاصة لحصول المتقدمين على قطع الأراضي من خلال النقاط التي يحصلون عليها في كل محافظة، وعبر البرنامج الالكتروني الذي …

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