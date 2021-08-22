2021/08/22 | 14:14 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد مقتل سبعة مدنيين أفغان في الفوضى الحاصلة قرب مطار كابل حيث تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 7 مدنيين أفغان قرب مطار كابل ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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