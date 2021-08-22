اعتقال متهم بقتل طفل أثناء معركة عشائرية في ميسان

2021/08/22 | 14:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي طفل وأصيب آخر في النزاع العشائري

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الأحد ، اعتقال متهم بقتل طفل أثناء نزاع عشائري جنوب غربي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، 22 آب/أغسطس، أن "مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى، ألقت القبض على متهم بقتل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، بعد حدوث مشاجرة وإطلاق نار في إحدى مناطق القضاء المذكور".

وأضاف البيان، أنّ "المشاجرة وقعت بتاريخ 12 آب/أغسطس بين طرفين عشائريين باستخدام الأسلحة، ما أسفر عن مقتل أحد الأطفال نتيجة للرمي العشوائي وإصابة طفل آخر".

وتابع البيان، أنّ "مذكرة اعتقال صدرت بعد تشخيص أحد المتسببين بإطلاق النار وفق أحكام المادة (406 القتل العمد)، وتم القبض عليه بجهود أمنية متميزة"، مبينًا أنّ المتهم "أودع التوقيف تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليًا".

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