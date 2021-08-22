وفاة نزيل تونسي مدان بـ'الارهاب' في سجن الحوت جنوب العراق

2021/08/22 | 15:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأحد، بوفاة نزيل تونسي الجنسية بسجن الناصرية المركزي إثر إصابته بفشل كلوي.

وقال المصدر لـNRTعربية (22 اب 2021)، أن "سجين تونسي الجنسية يبلغ من العمر 69 عاما محكوم بالسجن المؤبد وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي".

وبين المصدر، أن "سبب الوفاة هو لتعرض السجين إلى وعكة صحية نتيجة فشل كلوي".

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