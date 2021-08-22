خلال لقاءه امير الكويت.. الكاظمي يشكر الكويت على مواقفها الأخوية تجاه العراق (صور)

2021/08/22 | 15:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يلتقي أمير دولة الكويت الشيخ نواف

الأحمد الجابر الصباح

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التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الأحد، أمير دولة

الكويت صاحب السمو ال

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