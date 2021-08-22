2021/08/22 | 15:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موعد هذا الهجوم السيبراني المزعوم ونطاقه والمسؤولين عنه هي أمور لا تزال مجهولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم سيبراني خطير يبطش بالخارجية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم سيبراني خطير يبطش بالخارجية الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).