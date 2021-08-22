أزمة مياه مقبلة.. العراق يخسر نصف وارداته من دجلة والفرات

2021/08/22 | 15:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك قلة واضحة في نهري دجلة والفرات، اللذين انخفض مستواهما الى أكثر من 50%.

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