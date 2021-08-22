اجتماع بين الكاظمي ونواف الصباح: العراق يرغب بمشاركة الكويت في مؤتمر القادة

2021/08/22 | 15:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، تعزيز التعاون المشترك مع دولة الكويت في عدد من المجالات، وذلك خلال لقائه أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

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وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2021)، أنه "التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، بحضور ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح".

وأضاف، "وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها للوصول إلى مرحلة متقدمة من التكامل، وتعزيز التعاون المشترك، في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، والتجارة، وغيرها".

وأعرب الكاظمي عن تقدير العراق لموقف الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح، ورؤية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، في دعم العراق، ومساندته، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقينـ وفق البيان.

وتابع البيان، "وشكر الكاظمي الكويت أميراً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم الأخوية تجاه العراق، وما قدموه من دعم، وآخرها المساعدة في مجال مواجهة جائحة كورونا".

وأشار الكاظمي وفق البيان إلى "ما تواجهه المنطقة من تحديات، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالظروف الاقتصادية الصعبة، والتوترات الإقليمية؛ وغيرها مما يجعلنا أكثر إيماناً بضـرورة أن نتعاضد وان نرفع مستوى التنسيق بين بلدينا".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية تعمل من أجل تحوّل العراق، إلى نقطة التقاء وحوار وتبادل لوجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتكثف الجهود؛ من أجل تعزيز التعاون الدولي لدعم العراق، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار".

وبيّن الكاظمي أن بغداد تستضيف نهاية الشهر الحالي، قادة دول الجوار العراقي والإقليمي في مؤتمر بغداد ، معربا عن رغبة العراق بمشاركة دولة الكويت على أعلى المستويات، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أنه "من جهته رحّب أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له في الكويت، واعرب عن تمنياته بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وأكد أن الكويت ستظل مسانداً للعراق وحكومته في مواجهة الكثير من التحديات، والمشاركة في تذليل العقبات؛ من أجل تعزيز أفضل العلاقات، وبما يضمن مصالح شعبي البلدين".

وتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2021)، أنه "غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت الشقيقة على رأس وفد حكومي رفيع".

وأكد رئيس مجلس الوزراء قبيل مغادرته وفق البيان، أن "الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة؛ لتعزيز التعاون، والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة".

وأوضح الكاظمي، أن "الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأشار الكاظمي إلى أن "العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول 2021، وقد هيأت جميع الإجراءات اللازمة؛ من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة؛ لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها البلد".

وفي وقت لاحق أعلن المكتب الإعلامي "وصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الكويت".

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