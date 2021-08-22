الكاظمي يبدي رغبة العراق بمشاركة الكويت في قمة “دول الجوار” بأعلى المستويات

2021/08/22 | 15:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أبدى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اثناء لقاءه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رغبة العراق بمشاركة الكويت في قمة “دول الجوار” بأعلى المستويات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إن “الكاظمي، التقى اليوم، أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحضور ولي العهد سمو الشيخ […]

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