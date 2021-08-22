الشيوعي يعلن تعرض مقره في النجف إلى هجوم جديد

2021/08/22 | 15:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن الحزب الشيوعي، الأحد، تعرض مقره في محافظة النجف إلى هجوم، فيما اتهم الحكومة بالفشل في حماية المواطنين.

وقال الحزب في بيان، 22 آب/أغسطس، أنّ "خفافيش الظلام عاودت الاعتداء على بيت الشيوعيين ونخلتهم الباسقة في النجف، فجر اليوم، فرمته بالمولوتوف الحارق متوهمة أنّها بفعلتها الدنيئة والجبانة تستطيع تخويف الشيوعيين، والنيل من عنفوانهم واندفاعهم للتضحية في سبيل الوطن والشعب، وثنيهم عن واجب محاربة الفساد والفاسدين".

وأضاف البيان، أنّ "هذه الفعلة الإجرامية الآثمة لم تقع إلا نتيجة للفشل الحكومي المتواصل في حماية المواطنين بشكل عام ومقر حزبنا بشكل خاص.



الحزب الذي يؤمن بالدولة والقانون ولا يمتلك مليشيا يحتمي بها ويرهب بها الناس".

وشدد البيان، أنّ "التقاعس والتهاون في كشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، سيفاقم الأزمة ويذهب بالبلد إلى المزيد من الفوضى والخراب، ويضيّع الفرص الحقيقية لبناء نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلميًا"، مؤكدًا "مواصلة العمل من أجل التغيير وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية".

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