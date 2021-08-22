شاهد.. باندا

2021/08/22 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُلد شياو تشي جي قبل عام واحد في ولادة اعتبرت "معجزة" لأن والدته، مي شيانغ، كانت تبلغ من العمر 22 عامًا.الآن، يحتفل الباندا العملاق بعيد ميلاده الأول في حديقة الحيوانات الوطنية بواشنطن العاصمة مع كعكة عيد ميلاد مصنوعة من مكونات فريدة، بما في ذلك الثلج وعصير الفاكهة

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