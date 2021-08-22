الكاظمي من الكويت يصدر بيانا جديدا بشأن الانتخابات

2021/08/22 | 15:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، الأحد، ن العراق ماض في إجراء الانتخابات بموعدها في شهر تشرين الأول المقبل، وقد تمكنت الحكومة من استكمال المتطلبات القانونية، والانتهاء من قانون الانتخابات.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 آب 2021)، ان "الكاظمي التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي وصلها في وقت مبكر من صباح اليوم"، معبرا عن "تطلع العراق حكومة وشعبا، إلى تمتين العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في مختلف الصعد والمجالات".واضاف البيان، أن "العراق والكويت، بتجاوزهما آثار الماضي وتطلعهما إلى المستقبل، سيتمكنان من إنجاز الكثير على المستويين الوطني والإقليمي، والتأثير الإيجابي في المنطقة"، مشددا على "الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها التواصل الجغرافي، وترابط المصالح الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، والأواصر الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، ولاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا".وأكد،أن "العراق ماضٍ في إجراء الانتخابات بموعدها في شهر تشرين الأول المقبل، وقد تمكنت الحكومة من استكمال المتطلبات القانونية، والانتهاء من قانون الانتخابات؛ استجابة لإرادة العراقيين، ولأجل أن تكون نتائج الانتخابات المعبر الحقيقي عن إرادتهم".من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم إن "مصلحة العراق وقوته هما من مصلحة الكويت، التي ستكون عاملا مهما لاستقرار العراق، وإن أي خطر على العراق سيكون خطرا على الكويت في الوقت نفسه"، معبرا عن "أهمية الدعم المتبادل بين البلدين، ولاسيما في المحافل الدولية".

N.A

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