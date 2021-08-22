ماذا جرى في كربلاء في الـ13 من محرم.. تقرير مصور لمراسم

2021/08/22 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت العشائر العراقية، اليوم الاحد، (13

محرم 1443هـ) مراسم ذكرى دفن الأجساد

الطاهرة للإمام الحسين واهل بيته

وأصحابه (عليهم السلام) بعد 3 ايام من

استشهادهم في واقعة الطف عام 61 للهجرة.

وشهدت كربلاء دخ

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