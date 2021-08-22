صدور حكم بالسجن لمدة سنة بحق مسؤول سابق في بابل

2021/08/22 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر قضائي، اليوم الأحد، بصدور حكم قضائي بالسجن لمدة سنة بحق مسؤول سابق في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة النزاهة في بابل اصدرت حكماً حضورياً بحق مدير بلدية المسيب السابق رسول هاشم حاجم بالسجن لمدة سنة وفق المادة ٣٤١ق ع".

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