البصرة تضع شرطاً للسماح بدخول الموظفين والمراجعين إلى دوائرها (وثيقة)

2021/08/22 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرةقررت حكومة البصرة المحلية عدم السماح للموظفين والمراجعين من ابناء المحافظة او غيرها بالدخول للدوائر ممن لا يحمل بطاقة التلقيح ضد كوفيد19 وابتداء من الخامس من الشهر المقبل.

وبحسب وثيقة صادرة محافظة البصرة تسلمتها (بغداد اليوم) فأن توجيهات صدرت من امانة مجلس الوزراء وجهت فيه بضرورة ان يكون الموظف بدائرته او المراجع للدوائر من المواطنين يحمل بطاقة التلقيح والا لن يسمح لهم بالدخول بأي حال من الاحوال.

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