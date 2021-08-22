رئيس مجلس الأمة الكويتي: أي خطر على العراق سيكون خطراً على الكويت

2021/08/22 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ضمن زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي وصلها في وقت مبكر من صباح اليوم، فيما أكد الأخير ان أي خطر على العراق سيكون خطراً على الكويت.وعبّر الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “تطلّع العراق …

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