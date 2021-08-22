2021/08/22 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت محافظة البصرة، اليوم الاحد، دوائر الدولة بعدم السماح بدخول الموظفين والمراجعين الذين لا يحملون بطاقة التلقيح، ابتداءً من 5 أيلول المقبل.

ظهرت المقالة البصرة توجه بمنع دخول الموظفين والمراجعين الذين لا يحملون بطاقة التلقيح أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة توجه بمنع دخول الموظفين والمراجعين الذين لا يحملون بطاقة التلقيح) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة توجه بمنع دخول الموظفين والمراجعين الذين لا يحملون بطاقة التلقيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).