بدء اجتماع الوفدين العراقي والكويتي

2021/08/22 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بدأ اجتماع الوفدين العراقي والكويتي ، في الكويت ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وامير الكويت الشيخ نواف الاحمد ./ انتهى

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