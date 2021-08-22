حريق في محال لبيع الخشب في الحلة

2021/08/22 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اندلع حريق في عدد من المحال التجارية وسط الحلة ، مركز محافظة بابل .وقال مصدر في شرطة بابل:" ان حريقا اندلع في اربعة محال لبيع الخشب في شارع ابو القاسم المتفرع من سوق الحلة الكبير ، دون اصابات ".واضاف :" ان الدفاع المدني تمكن من اخماد الحريق ومنع انتشاره الى المحال المجاورة"./ انتهى

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