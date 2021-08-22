2021/08/22 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني لجأت مطاعم ومتاجر غذائية في بريطانيا، إلى توظيف مساجين، لسد أزمة نقص الموظفين الحادة، التي ضربت قطاع الخدمات في البلاد بسبب اتفاقية “بريكست” وجائحة فيروس كورونا المستجد.وشهدت الأسابيع الأخيرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أزمة اقتصادية تضرب بريطانيا..



والحل في المساجين المركز الخبري الوطني.

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