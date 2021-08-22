استشهاد سائحين اثنين بقصف تركي استهدف مناطق في دهوك

2021/08/22 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك – واع - ايفان ناصر

أعلنت ناحية باتيفا التابعة الى محافظة دهوك، اليوم الأحد، عن استشهاد سائحين اثنين بقصف تركي استهدف مناطق في المحافظة.

وقال مدير الناحية التابعة لقضاء زاخو فرهاد محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سائحين اثنين من محافظة نينوى استشهدا في قصف مدفعي تركي على قرية باندرو التابعة للناحية".

واضاف أن "منطقة باتفيا تعد من المناطق السياحية الجميلة إلا إن السائحين دخلا بسيارتهما الى منطقة محرمة وتعرّضا للقصف".

وتابع انه " تم نقل الجثتين الى الطب العدلي تمهيداً لتسليمهما الى ذويهما".

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