2021/08/22 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي والصباح يترأسان المباحثات الموسعة بين الوفدين العراقي والكويتي المركز الخبري الوطني.

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