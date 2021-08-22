انطلاق المباحثات الموسعة بين العراق والكويت برئاسة الكاظمي والصباح

2021/08/22 | 15:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انطلقت المباحثات الموسعة بين الوفدين العراقي والكويتي، الأحد، بعد وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى دولة الكويت في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر مكتب الكاظمي في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2021)، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، المباحثات الموسعة بين الوفدين العراقي والكويتي".

وناقش الكاظمي، في وقت سابق، عدة ملفات أبرزها المصالح الاستراتيجية والاقتصادية بين العراق والكويت، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2021)، أنه "التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي وصلها في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأضاف البيان، "وعبّر السيد الكاظمي عن تطلّع العراق حكومةً وشعباً، إلى تمتين العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في مختلف الصعد والمجالات، وبيّن سيادته أن العراق والكويت، بتجاوزهما آثار الماضي وتطلعهما إلى المستقبل، سيتمكنان من إنجاز الكثير على المستويين الوطني والإقليمي، والتأثير الإيجابي في المنطقة".

وشدّد رئيس مجلس الوزراء وفق البيان، على "الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها التواصل الجغرافي، وترابط المصالح الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، والأواصر الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، ولاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا".

وتابع البيان، أن "الكاظمي أكد خلال حديثه، أن العراق ماضٍ في إجراء الانتخابات بموعدها في شهر تشرين الأول المقبل، وقد تمكنت الحكومة من استكمال المتطلبات القانونية، والانتهاء من قانون الانتخابات؛ استجابةً لإرادة العراقيين، ولأجل أن تكون نتائج الانتخابات المعبّر الحقيقي عن إرادتهم".

وأشار البيان إلى أنه "من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن مصلحة العراق وقوته هما من مصلحة الكويت، التي ستكون عاملاً مهماً لاستقرار العراق، وإن أي خطر على العراق سيكون خطراً على الكويت في الوقت نفسه، وعبّر أيضاً عن أهمية الدعم المتبادل بين البلدين، ولاسيما في المحافل الدولية".

وبحث الكاظمي، في وقت سابق، تعزيز التعاون المشترك مع دولة الكويت في عدد من المجالات، وذلك خلال لقائه أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2021)، أنه "التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، بحضور ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح".

وأضاف، "وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها للوصول إلى مرحلة متقدمة من التكامل، وتعزيز التعاون المشترك، في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، والتجارة، وغيرها".

وأعرب الكاظمي عن تقدير العراق لموقف الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح، ورؤية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، في دعم العراق، ومساندته، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقينـ وفق البيان.

وتابع البيان، "وشكر الكاظمي الكويت أميراً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم الأخوية تجاه العراق، وما قدموه من دعم، وآخرها المساعدة في مجال مواجهة جائحة كورونا".

وأشار الكاظمي وفق البيان إلى "ما تواجهه المنطقة من تحديات، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالظروف الاقتصادية الصعبة، والتوترات الإقليمية؛ وغيرها مما يجعلنا أكثر إيماناً بضـرورة أن نتعاضد وان نرفع مستوى التنسيق بين بلدينا".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية تعمل من أجل تحوّل العراق، إلى نقطة التقاء وحوار وتبادل لوجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتكثف الجهود؛ من أجل تعزيز التعاون الدولي لدعم العراق، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار".

وبيّن الكاظمي أن بغداد تستضيف نهاية الشهر الحالي، قادة دول الجوار العراقي والإقليمي في مؤتمر بغداد ، معربا عن رغبة العراق بمشاركة دولة الكويت على أعلى المستويات، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أنه "من جهته رحّب أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له في الكويت، واعرب عن تمنياته بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وأكد أن الكويت ستظل مسانداً للعراق وحكومته في مواجهة الكثير من التحديات، والمشاركة في تذليل العقبات؛ من أجل تعزيز أفضل العلاقات، وبما يضمن مصالح شعبي البلدين".

وتوجه رئيس الوزراء، في وقت سابق، إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2021)، أنه "غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت الشقيقة على رأس وفد حكومي رفيع".

وأكد رئيس مجلس الوزراء قبيل مغادرته وفق البيان، أن "الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة؛ لتعزيز التعاون، والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة".

وأوضح الكاظمي، أن "الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأشار الكاظمي إلى أن "العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول 2021، وقد هيأت جميع الإجراءات اللازمة؛ من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة؛ لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها البلد".

وفي وقت لاحق أعلن المكتب الإعلامي "وصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الكويت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق المباحثات الموسعة بين العراق والكويت برئاسة الكاظمي والصباح) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق المباحثات الموسعة بين العراق والكويت برئاسة الكاظمي والصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).