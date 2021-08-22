2021/08/22 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد التقى الناشط الايزيدي ومستشار رئيس مجلس الوزراء السيد “ميرزا دنايي” بالسفير الأمريكي السيد “ماثيو تولر” في العاصمة بغداد لمناقشة وضع المجتمع الايزيدي وضحايا الإبادة الجماعية والمخاوف بشأن سنجار والمشاركة الإنسانية للمجتمع الدولي. ونشر “الدنايي” تغريدة على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي التويتر تابعها “ايزيدي 24” وقال الدنايي في التغريدة، “لقد أكدت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“دنايي” يلتقي “تولر” في بغداد لمناقشة وضع المجتمع الايزيدي وضحايا الإبادة الجماعية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“دنايي” يلتقي “تولر” في بغداد لمناقشة وضع المجتمع الايزيدي وضحايا الإبادة الجماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).