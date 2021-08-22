بعثة الملكي إلى فالنسيا تنجو من موت محقق

2021/08/22 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن طائرة ريال مدريد التي كانت تقل بعثة الفريق إلى فالنسيا، صباح اليوم الأحد، لمواجهة فريق ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني، نجت من حادث مروع.

وأكدت صحيفة “ماركا”، أن بعثة ريال مدريد كانت على وشك الهلاك بسبب حادث تصادم جوي مخيف، وذلك على متن الطائرة المتجهة إلى فالنسيا.

وأضافت “ماركا” “اليوم كان سيحدث تصادم مخيف بين طائرة ريال مدريد وطائرة أخرى، بدا الأمر مخيفا ولكن كل شيء مر بخير، ووصلت الطائرة بسلام في نهاية الأمر”.

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