ضبط وإحباط محاولة تهريب (٤) حاويات مخالفة في أم قصر

2021/08/22 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط وإحباط محاولة تهريب (٤) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، إنه “بناء على المعلومات والجهود الخاصة لهيئة المنافذ الحدودية تم ضبط أربعة حاويات مخالفة معدة للتهريب، وبعد الكشف والتدقيق تبين وجود (أدوية بشرية ٬ وحافلات نقل ركاب متوسطة الحجم ٬ عفش منزلي مستخدم) وجميع المواد المضبوطة معدة للتهريب ومخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.

وأشارت إلى “تشكيل لجنة خاصة من الجهات المعنية والإحالة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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