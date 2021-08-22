أمير الكويت يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي

2021/08/22 | 17:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: استقبل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان ظهر اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم خلال …

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