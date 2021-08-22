بعد وصولهم من أفغانستان.. كيف يتم استضافة الأفغان في قاعدة رامشتاين بألمانيا؟

2021/08/22 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة بعد طائرة، تنقل رجالا ونساءً وأطفالا.إنهم من تم إجلاؤهم وكانوا جزءًا من التدافع الفوضوي لنقل الأشخاص جواً من أفغانستان بعد سيطرة طالبان.هم الآن بأمان في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، وهي واحدة من أكبر القواعد خارج الولايات المتحدة.وفي تقرير أتيكا شوبيرت مراسلة CNN التفاصيل.

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