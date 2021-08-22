الداخلية تعلن تسفير 159 من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط الإقامة

2021/08/22 | 17:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تسفير 159 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات مديرية شؤون الاقامة في بغداد، قامت بتسفير وإبعاد 159 شخصا من مختلف الجنسيات، خارج أراضي جمهورية العراق”.وأوضح البيان، ان “الذين جرى تسفيرهم مخالفين …

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