2021/08/22 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن طائرة ريال مدريد التي كانت تقل بعثة الفريق إلى فالنسيا، صباح اليوم الأحد، لمواجهة فريق ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني، نجت من حادث مروع.وأكدت صحيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث جوي مروع المركز الخبري الوطني.

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