2021/08/22 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سيخوضُ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم ثلاث مباريات ودية ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة ازميت التركية الذي يستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.وقالَ المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي عباس عبيد في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في معسكر تركيا..



منتخبنا الأولمبي يخوض ثلاث مباريات ودية المركز الخبري الوطني.

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