وزارة الهجرة تكشف لـNRT عربية حقيقة النزوح العكسي والاعداد المتبقية في المخيمات

2021/08/22 | 17:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وكيل وزير الهجرة والمهجرين كريم النوري، الاحد، ما تم تداوله عن النزوح العكسي، داعيا الى الاسهام بعودة النازحين لمناطقهم وغلق المخيمات.

وذكر نوري في تصريح خاص لـ NRT عربية، (22 آب 2021)، انه "ليس هناك نزوح عكسي، ولم يحصل الا في بعض المناطق التي كانت اعدادها قليلة و تم اعادتهم مرة اخرى، لافتا ان ما تم "تداوله في بعض الوكالات الاخبارية هو امر عار عن الصحة وهو نوع من التهويل".

واضاف، اننا "نسهم باعادة النازحين وغلق المخيمات وعدم افساح المجال للعودة العكسية، لانها كانت طوعية ولا يوجد اي اجبار وهو امر لا يعتد به".

واوضح نوري، "تنفيذا للبرنامج الحكومي لعودة النازحين استطعنا اغلاق اكثر من 50 مخيما ولم يبقى في العراق اجمعه الا 37 الف عائلة نازحة و26 مخيما في اقليم كوردستان اما ما تبقى في العراق فهو مخيم الموصل والفلوجة وبهذا يكون حوالي من 3 الاف الى 4 الاف عائلة نازحة خارج الاقليم".

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