2021/08/22 | 17:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكان 65 قرية في دهوك يتركون منازلهم بعد مقتل 20 منهم جراء حرب الأتراك و"البككة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/22 | 17:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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