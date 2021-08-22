السعودية.. سائق سيارة إسعاف يقطع 400 كلم لإنقاذ مريض ثم يلقى مصرعه

2021/08/22 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي سائق إسعاف حتفه بعدما قطع مسافة 400كم لإنقاذ مريض تطلبت حالته نقله من مستشفى إلى مجمع طبي بالطائف في السعودية.

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