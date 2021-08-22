2021/08/22 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني الحب على المستوى الخارجي، هو التعلق والاهتمام والرغبة في البقاء، مع شخص آخر، ندخله حياتنا ويصبح عنصرا مهما فيها، لكن هناك عوامل أخرى “علمية”، تكشف حقيقة مشاعر “الحب”.وتصف عالمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف “الحب” علمياً: أثره يشبه تعاطي الهيروين المركز الخبري الوطني.

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