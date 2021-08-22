تسجيل محاولتي انتحار في ذي قار

2021/08/22 | 17:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قارسجلت محافظة ذي قار، الأحد، محاولتي انتحار لرجل وإمرأة بطريقتين مختلفتين.

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وقال مصدر في الشرطة لـ"ناس"، (22 آب 2021)، أن، "فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً أقدمت على الانتحار بتناولها مادة سائلة سامة في قضاء الجبايش، وتم نقلها إلى المستشفى وإنقاذها من قبل الكوادر الطبية".

وأضاف المصدر، أن "رجلاً يبلغ من العمر 42 عاماً أقدم على الانتحار بحرق نفسه بمادة البنزين في منطقة الحبوبي وسط الناصرية، وتم انقاذه ونقله للمستشفى التركي".

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