النزاهة تحظر على موظفيها تأسيس الأحزاب أو الانتماء إليها والترويج لها انتخابيا

2021/08/22 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية لائحة السلوك لموظفيها حظرت عليهم تأسيس الأحزاب أو الانتماء إليها أو الترويج لها انتخابيا، وذلك بهدف إرساء قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي والمهني لموظفي الهيئة.

وشملت لائحة السلوك الوظيفي لهيئة النزاهة منع الترويج للأحزاب دعائيًا أو انتخابيًا داخل تشكيلات الهيئة أو خارجها فضلا عن منعها إقامة أية علاقة مع أطراف الدعاوى والملفات التحقيقية أو اللجان المؤلفة بمناسبة الوظيفة، والتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات بما يتعارض مع أهداف الهيئة.

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