مشكلة النسبية - نعيم إيليا

2021/08/22 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيم_إيليا لكل شيء، سواء أكان الشيء ذاتاً أم معنى جامداً أم حياً، سببٌ لوجوده أو لنقض وجوده، حتى الله فإن لوجوده سبباً هو الأزلية، ولموته سبباً هو إلحاد الناس فيه، وحتى الوجود فإن لوجوده سبباً أيضاً هو وجوده الدائم المنزَّه عن العدم.



فإذا كان كل شيء كذلك – وليس من الحكمة في هذا السياق أن يُعتَدَّ بآراء دافيد هيوم وحججه في إبطال الجوهر والعلة والسبب - فلابد أيضاً أن يكون لانحسار المدِّ الشيوعي المتمثل في اللي ......





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